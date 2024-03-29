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Аферист выманил у жителей Кубани 6,5 млн рублей под видом инвестиций в автопарк

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferist-vymanil-u-zhitelej-kubani-6-5-mln-rublej-pod-vidom-investitsij-v-avtopark
Аферист выманил у жителей Кубани 6,5 млн рублей под видом инвестиций в автопарк
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего жителя Саратовской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве.

В полицию Краснодара обратились 6 пострадавших. Люди сообщили, что познакомились с мужчиной, который предложил им инвестировать в открытие автопарка в Краснодаре. Всего пострадавшие передали аферисту около 6,5 млн рублей. Злоумышленник свои обязательства не выполнил.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого задержали на одной из улиц краевого центра, им оказался 26-летний житель Саратовской области.

На время предварительного следствия фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре женщина перевела на «спецсчет» мошенникам более 22,7 млн рублей.

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