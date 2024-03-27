В Краснодаре женщина перевела на «спецсчет» мошенникам более 22,7 млн рублей

В полицию краевого центра обратилась 39-летняя местная жительница с сообщением о мошенничестве.

По ее словам, в январе ей позвонил якобы сотрудник ЦБ РФ — он рассказал, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Он пояснил, что для недопущения негативных последствий и пресечения действий злоумышленников нужно взять кредит и перевести все деньги на специальный счет.

После женщине позвонил еще один человек, который представился сотрудником федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Угрожая краснодарке уголовной ответственностью, лже-силовик убедил ее выполнить все, что сказал сотрудник банка.

Действуя по инструкциям мошенников, женщина оформила в банках два займа, один из которых под залог автомобиля, а также обналичила деньги с нескольких личных кредиток. Несколькими операциями через банкоматы она перевела на указанный счет более 22 млн 700 тыс. рублей.

Общение злоумышленников с жертвой длилось более 20 дней. Возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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