С начала года жители Кубани отдали более 1 млрд рублей телефонным аферистам

За последний месяц жертвами телефонных мошенников и интернет-аферистов стали порядка 1 тыс. жителей Краснодарского края.

В общей сложности с января текущего года мошенники выманили у жителей края свыше 1 млрд рублей. Более половины всех мошенничеств совершаются с помощью мобильной связи, каждое третье — через интернет. Злоумышленники используют большое количество сим-карт, различные платежные системы и расчетные счета. Также они применяют технологии распознавания голоса, системы блокировки звонков с подменных номеров и искусственный интеллект.

При этом и старые схемы «ваш родственник — виновник ДТП» и «сыграйте на виртуальной бирже» мошенники не забывают.

Начальник отдела УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю Евгений Иваненко рассказал о самых распространенных схемах обмана. По его словам, самым распространенным видом мошенничества сегодня является покупка или продажа на сайтах бесплатных объявлений.

«На втором месте так называемые звонки из службы безопасности банков о проведении подозрительных операций по счету либо блокировки банковской карты. На третьем месте — «родственник попал в беду» либо игра на бирже», — сказал Иваненко.

Полиция Кубани предупреждает, что при поступлении подозрительных звонков необходимо немедленно прервать разговор, не совершать никаких действий по указаниям неизвестных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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