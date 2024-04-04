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За аферу с поставкой 88 гидрокостюмов будут судить бизнесмена в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-aferu-s-postavkoj-88-gidrokostyumov-budut-sudit-biznesmena-v-gelendzhike
За аферу с поставкой 88 гидрокостюмов будут судить бизнесмена в Геленджике
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Геленджика завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 54-летнего руководителя коммерческой организации.

По данным следствия, бизнесмен выиграл торги на поставку научной организации 88 гидрокостюмов для проведения геологоразведочных работ. Злоумышленник заключил договор, но гидрокостюмы не поставил. Предприниматель получил более 4 млн рублей, которые присвоил.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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