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За 5 лет Кубань получила 1,5 млрд рублей на реализацию лучших проектов комфортной городской среды

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-5-let-kuban-poluchila-1-5-mlrd-rublej-na-realizatsiyu-luchshih-proektov-komfortnoj-gorodskoj-sredy
За 5 лет Кубань получила 1,5 млрд рублей на реализацию лучших проектов комфортной городской среды
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Средства направили 19 победителям Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что такие программы позволяют привлекать дополнительное финансирование на благоустройство городов и станиц региона.

«За пять лет 19 проектов стали победителями конкурса, получили 1,5 млрд рублей на развитие. Построили парки, скверы и другие места притяжения для жителей и гостей. Благодарен главам, кто не первый год участвует в программе. Остальным нужно активнее подключаться к работе, нельзя упускать этот шанс. Край готов поддерживать инициативы дофинансированием», — сказал Кондратьев.

В 2022 году победителями конкурса стали пять муниципалитетов. В настоящее время на полученные средства в Анапе ведется благоустройство театральной площади. В Апшеронске благоустраивают городской парк культуры и отдыха «Юность», а в Курганинске — парк им. М. Горького. «Улицу времен и событий» создают в Армавире. В Славянске-на-Кубани строится экотропа «Утиные плавни» на озере Толока.

В текущем году победителями конкурса стали еще три муниципалитета. Более 260 млн рублей выделят на ремонт набережной в Тамани и общественных пространств в Армавире и Кореновске. Выполнить работы планируют в течение 2024 и 2025 годов.

Кондратьев отметил, что Абинску, Горячему Ключу, Ейску, Кропоткину, Новокубанску, Приморско-Ахтарску, Тимашевску и Хадыженску нужно активизировать работу по привлечению средств к программам благоустройства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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