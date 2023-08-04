Кондратьев: с 2017 года на Кубани благоустроили более 1,4 тыс. зеленых зон

В текущем году в Краснодарском крае планируют привести в порядок еще 142 общественных территории. На эти цели направят 4 млрд рублей.

Об этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 4 августа на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«С 2017 года в Краснодарском крае благоустроили более 1,4 тыс. зеленых зон. В этом году мы должны привести в порядок еще 142 общественных пространства. На эти цели направим 4 млрд рублей. Жители всегда активно участвуют в выборе территорий и хотят, чтобы рядом были комфортные парки, скверы, места для прогулок и отдыха. Мы не можем их подвести, и должны завершить все работы, включая озеленение, до 1 ноября», — сказал Кондратьев.

Работы уже завершили в Северском, Успенском, Мостовском и Курганинском районах. В Отрадненском и Павловском районах наблюдается отставание от графика из-за непогоды. Представители муниципалитетов сообщают, что все намеченные работы завершатся в срок.

Кроме того, на совещании обсудили благоустройство улицы Чапаева в Краснодаре. Жители обращаются к губернатору с жалобами на летние кафе, которые занимают значительную часть тротуара и мешают проходу. Кондратьев поручил мэру Краснодара проработать решение этого вопроса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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