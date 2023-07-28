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Благоустройство парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы в поселке Лазаревском подходит к финалу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagoustrojstvo-parka-kultury-i-otdyha-imeni-30-letiya-pobedy-v-poselke-lazarevskom-podhodit-k-finalu
Благоустройство парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы в поселке Лазаревском подходит к финалу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объект выиграл в Пятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году в категории «Исторические поселения».

На территории парка оборудовали светильники, лавочки, установили детское игровое оборудование, а также обустроили биоплато в пруду. Помимо этого, разместили универсальную событийную площадку со сценой, лекторием, летним кинотеатром и танцполом. Сейчас подходит к концу озеленение. Планировалось, что благоустройство окончат до 1 ноября этого года, но из-за стремительных темпов работ территорию облагородят гораздо раньше.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделили свыше 56 млн рублей, а площадь благоустраиваемого объекта составила 3,9 га.

На территории объекта организовали несколько функциональных зон, в частности пруд «Черное море», «Быт Причерноморья», «Морская площадь» и «Море развлечений. Аэрарий», Новый транзит», а также «Деревня ремесел».

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2023 года победителями стали три муниципалитета Краснодарского края — Кореновск, Армавир и Тамань, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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