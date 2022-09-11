За 5 часов до окончания выборов проголосовали почти 2 млн избирателей Краснодарского края

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Основной день голосования стартовал 11 сентября в 8:00. Днем явка в Краснодарском крае составила 45,6%.

По данным избирательной комиссии Краснодарского края, на 15:00 проголосовали 1 млн 978 тыс. 347 человек.

Жителей Кубани приглашают принять участие в выборах. В регионе открыты более 2,8 тыс. избирательных участков. Они будут работать до 20:00.

На Кубани проходят сразу 102 избирательные кампании. Главная — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва.

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