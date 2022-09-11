Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

За 5 часов до окончания выборов проголосовали почти 2 млн избирателей Краснодарского края

Политика
11.09.2022 16:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-5-chasov-do-okonchaniya-vyborov-progolosovali-pochti-2-mln-izbiratelej-krasnodarskogo-kraya
За 5 часов до окончания выборов проголосовали почти 2 млн избирателей Краснодарского края
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Основной день голосования стартовал 11 сентября в 8:00. Днем явка в Краснодарском крае составила 45,6%.

По данным избирательной комиссии Краснодарского края, на 15:00 проголосовали 1 млн 978 тыс. 347 человек.

Жителей Кубани приглашают принять участие в выборах. В регионе открыты более 2,8 тыс. избирательных участков. Они будут работать до 20:00.

На Кубани проходят сразу 102 избирательные кампании. Главная — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва.

Читайте также: Центр общественного наблюдения за выборами следит за обстановкой по всему Краснодарскому краю.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. Кубанские дроны за два дня выявили более 6 тыс. обочечников на дорогах к морю
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мостовском районе состоится фестиваль воздушных шаров
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях