За 5 часов до окончания выборов проголосовали почти 2 млн избирателей Краснодарского края
Политика
11.09.2022 16:29
Основной день голосования стартовал 11 сентября в 8:00. Днем явка в Краснодарском крае составила 45,6%.
По данным избирательной комиссии Краснодарского края, на 15:00 проголосовали 1 млн 978 тыс. 347 человек.
Жителей Кубани приглашают принять участие в выборах. В регионе открыты более 2,8 тыс. избирательных участков. Они будут работать до 20:00.
На Кубани проходят сразу 102 избирательные кампании. Главная — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва.
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