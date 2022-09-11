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Центр общественного наблюдения за выборами следит за обстановкой по всему Краснодарскому краю

Политика
11.09.2022 13:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentr-obshhestvennogo-nablyudeniya-za-vyborami-sledit-za-obstanovkoj-po-vsemu-krasnodarskomu-krayu
Видео канала «Кубань 24»

В дни голосования Центр общественного наблюдения за выборами работает круглосуточно и для всех желающих. Здесь постоянно находятся члены мобильных групп наблюдателей. Их задача — в спорных и конфликтных ситуациях оперативно выезжать на участки.

«Только вчера в Краснодаре было три выезда по сигналам о якобы произошедших нарушениях. Специалисты выехали, но информация не подтвердилась. Всего в Центре оборудовали 15 рабочих мест за компьютерами. Граждане, которые подали заявку и попали сюда (сделать это мог любой желающий), получают сигналы в режиме онлайн. Если кто-то заметил нарушение на своем участке, он звонит в ЦОН по номеру горячей линии или оставляет сообщение на сайте», — сообщила корреспондент Александра Шпакова.

«Здесь у нас есть интерактивная карта, где можно смотреть различные сигналы и обращения. Если обнаружится какое то нарушение или подозрение на нарушение, то информация сообщается специалистам, которые тут находятся. Затеи они начинают проверку, берут сообщение в работу», — сказал общественный наблюдатель Никита Костоправкин.

Из Центра следят за обстановкой на выборах по всему краю. Он работает круглосуточно, обрабатывая сотни сообщений каждый день. Третий день выборов — последний. Голосование в Краснодарском крае продлится до 20:00.

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Автор:
Александра Шпакова
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