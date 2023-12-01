За 4,5 млрд рублей продали отель «Звездный» в Сочи

Почти 100% акций отеля «Звездный» в городе-курорте продала Ленинградская область.

Отель был в собственности региона с 1995 года. Решение о продаже 99,97% акций приняли для увеличения доходной части бюджета Ленинградской области.

На продажу гостиничный комплекс выставили в ноябре. Обязательство по строительству в 2006 году Ленобласть взяла на себя в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года, в 2013 году комплекс ввели в эксплуатацию, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отель был приобретен властями Ленинградской области в рамках договоренностей о том, что регион станет поручителем по кредиту на реконструкцию. При этом комплекс доходов не принес.