В Сочи за 4,5 млрд рублей продают отель «Звездный»

Гостиничный комплекс на торги выставило правительство Ленинградской области.

Отель «Звездный» выставлен на торги с начальной ценой 4,5 млрд рублей. Если покупателей окажется больше одного, шаг аукциона составит 5% от цены лота или 225 млн рублей. В лот входит здание отеля, полный пакет акций из 8,4 млн штук или 99,97% от общего количества акций общества. Номинальная цена каждой акции — 1 рубль. Задаток составляет более 900 млн рублей.

Победит тот, кто предложит максимальную цену. Победитель аукциона станет обладателем четырех объектов недвижимости в Сочи. Земля под гостиничным комплексом предоставлена в аренду и продаваться не будет. Новый владелец станет известен в начале декабря.

Отель был приобретен властями Ленинградской области в рамках договоренностей о том, что регион станет поручителем по кредиту на реконструкцию. При этом комплекс доходов не принес, пишет «МК».

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