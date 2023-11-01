За 190 млн рублей продали имущество фирмы экс-кандидата в мэры Новороссийска

Нежилые помещения и земельные участки компании «Аквамарин» продали на торгах. Учредитель компании — бывший кандидат на пост главы Новороссийска Александр Вертеба.

В состав лота вошли два земельных участка общей площадью 8,5 тыс. кв. м и два нежилых помещения в 3,5 тыс. кв. м в селе Цемдолина. Стартовая цена лота — 122,8 млн рублей.

Имущество компании-банкрота приобрел предприниматель из Воронежской области за 282,6 млн рублей. Однако от оплаты по договору победитель торгов отказался, поэтому предложение о заключении договора перенаправили другому участнику. Тот от заключения договора также отказался, в связи с чем предложение направили третьему участнику в соответствии с максимальными ценовыми предложениями.

В результате договор 27 октября заключили с ООО «Аквамарин ТЛК» за 190,4 млн рублей, сообщает «Ъ-Кубань».

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