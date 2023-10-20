Склады рядом с аэропортом Краснодара выставят на торги

Продать имущественный комплекс рядом с аэропортом планируют на аукционе. Начальная цена – 177,5 млн рублей.

«В Краснодарском крае в рамках Стратегии-2030 реализуется флагманский проект «Южный экспортно-импортный хаб». Одно из ключевых направлений — развитие территории аэропорта Краснодар, которая предусматривает создание специализированных складских комплексов для организации перевозки особо срочных и на значительные расстояния грузов», — рассказала первый заместитель руководителя департамента развития бизнеса Анастасия Шишмарева.

Она отметила, что строительство новых складских комплексов поспособствует росту занятости, увеличению объемов торговли, а также увеличению экспортно-импортных операций. Это позволит создать единую логистическую цепочку, которая придаст дополнительный драйв экономическому росту.

Заявки на участие в аукционе принимают до 20 ноября. В состав лота вошли участок площадью 5,6 га и объекты недвижимости площадью 3,2 тыс. кв. м. Аукцион пройдет 24 ноября, начальная цена — 177,5 млн рублей.

Расположен комплекс на улице Уральской, 228 — раньше там был центр таможенной обработки грузов ФТС. Рядом с объектом — склады, железнодорожные пути, незастроенные территории и жилая застройка, а в 150 м — дорожная развязка улицы Уральской и Восточного обхода Краснодара. В 3 км расположен аэропорт, в 18 км — центр города, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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