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В аэропорту Анапы завершили масштабную модернизацию пункта пропуска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-anapy-zavershili-masshtabnuyu-modernizatsiyu-punkta-propuska
В аэропорту Анапы завершили масштабную модернизацию пункта пропуска
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Теперь пропускной пункт воздушной гавани в поселке Витязево оснащен современным оборудованием и комплексом технических средств для таможенного и пограничного контроля.

Комплексные работы по модернизации пункта пропуска в международном аэропорту Анапы уже завершили. Сотрудники контрольных госорганов во время выездного совещания признали соответствие нового объекта установленным требованиям.

После модернизации пропускная способность международного терминала аэропорта Анапы увеличится почти в три раза — до 160 пассажиров в час, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

Международный аэропорт Анапы приостановил работу с 24 февраля 2022 года по решению федеральных властей.

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