За 2023 год население России сократилось на 243,8 тыс. человек

Информация об этом содержится в предварительных данных Росстата. При составлении статистика населения страны эксперты не учитывали новые регионы РФ: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

По данным Росстата, численность населения страны сейчас составляет 146 млн 206 тыс. человек. За 2023 год этот показатель сократился на 243,8 тыс. человек или на 0,17%.

Больше всего за год население сократилось в Новгородской и Кемеровской областях — на 20 тыс. человек, а также в Саратовской — на 19 тыс. и Свердловской областях — она 16 тыс.

Самый высокий рост населения в РФ зафиксировали в Московской области — на 59,2 тыс. человек и Москве — на 50,5 тыс. В Краснодарском крае рост населения составил 7,3 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

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