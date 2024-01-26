Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

За 2023 год население России сократилось на 243,8 тыс. человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-2023-god-naselenie-rossii-sokratilos-na-243-8-tys-chelovek?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
За 2023 год население России сократилось на 243,8 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Информация об этом содержится в предварительных данных Росстата. При составлении статистика населения страны эксперты не учитывали новые регионы РФ: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

По данным Росстата, численность населения страны сейчас составляет 146 млн 206 тыс. человек. За 2023 год этот показатель сократился на 243,8 тыс. человек или на 0,17%.

Больше всего за год население сократилось в Новгородской и Кемеровской областях — на 20 тыс. человек, а также в Саратовской — на 19 тыс. и Свердловской областях — она 16 тыс.

Самый высокий рост населения в РФ зафиксировали в Московской области — на 59,2 тыс. человек и Москве — на 50,5 тыс. В Краснодарском крае рост населения составил 7,3 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

Читайте также: население Краснодара выросло до 1,5 млн человек. Такие цифры 18 декабря на собрании в городской думе озвучил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях