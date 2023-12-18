На 300 тыс. больше: население в Краснодаре составляет более 1,5 млн человек

Такие цифры 18 декабря на собрании в городской думе озвучил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

О «недосчете» краснодарцев во время переписи сообщил депутат гордумы Владимир Вербицкий.

«Не все согласны с данными, озвученными Росстатом. Вот еще одно подтверждение, что нас сильно больше, чем утверждается. Интересную статистику привел министр здравоохранения края Филиппов на думской планерке. По Росстату, в Краснодаре проживает 1,226 млн, а количество прикрепленных к медучреждениям —1,524 млн», написал он в Telegram.

Таким образом, разница с данными Росстата составляет почти 300 тыс. человек.

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