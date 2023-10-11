К 2030 году численность населения России сократится на 3,2 млн человек

Согласно сентябрьскому докладу Росстата, численность населения РФ будет сокращаться.

В России по данным на 1 января этого года жили 146,447 млн человек. По прогнозу Росстата, к 2030 году численность жителей в стране сократится на 3,23 млн человек — до 143,255 млн. Этот показатель станет минимумом с 2012 года, когда численность населения составляла 143,06 млн человек.

Проект прогноза не включает в себя численность населения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В сентябре в четырех новых регионах выдали 2,8 млн российских паспортов.

Сейчас в России коэффициент суммарной рождаемости составляет около 1,44 на одну женщину. По данным аналитиков, уровень смертности сейчас превышает уровень рождаемости на 1,755-1,775 млн смертей приходится 1,250-1,265 млн родившихся, пишет РБК.

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