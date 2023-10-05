Более тысячи детей родились благодаря процедуре ЭКО в Краснодарском крае

Лечение местным жительницам проводят по полису обязательного медицинского страхования по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

«С января по сентябрь в городах и районах Кубани благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на свет появились 1 тыс. 99 детей. В том числе 77 двоен и 4 тройни», — рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения края Анжела Жигаленко.

В крае также снизилось количество искусственных прерываний беременности. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 18%.

Круглосуточная горячая линия фонда «Женщины за жизнь» работает в крае круглосуточно — 8-800-2000-492. На вопросы отвечают 56 психологов, в том числе специалисты по грудному вскармливанию и перинатальные консультанты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: четыре двойни родились за сутки в Краснодарском крае.