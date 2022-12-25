За 2022 год восстановили права 7,4 тыс. дольщиков в Краснодарском крае

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в интервью журналистам.

Глава Кубани сообщил, что в текущем году в регионе достроили 28 проблемных домов.

«По итогам 2022 года мы восстановили права 7,4 тыс. дольщиков. Из единого реестра проблемных объектов исключили 105 домов. В процессе завершения восстановление прав по 21 дому, это 2 тыс. дольщиков. У нас есть четкий алгоритм, слаженное взаимодействие с федеральными коллегами из Фонда развития территорий, с органами прокуратуры, с инвесторами. Мы не только достраиваем дома, но и выплачиваем компенсации по объектам, завершать которые нет целесообразности. Так, в этом году достроили 28 проблемных домов. Дольщики 34 долгостроев получили компенсации из Фонда развития территорий. Всего с 2019 года выплаты получили 2,9 тыс. человек на сумму 10,7 млрд. По 43 долгостроям перезаключили договоры участия в долевом строительстве на новый срок или получили компенсации за счет инвесторов», — сказал Кондратьев.

Для привлечения федерального финансирования вкладываются внушительные деньги из краевого бюджета в качестве взносов в Фонд. Так в текущем году на восстановление прав дольщиков с применением механизмов Федерального фонда предусмотрели 2,5 млрд рублей.

Глава края сообщил, что при участии Фонда развития территорий достроили пять крупных долгостроев краевой столицы. Речь дет о ЖК «Иван да Марья» и «Парусная регата». Это позволило восстановить права более 600 дольщиков.

«В планах на 2023 год — решить проблему еще 73 долгостроев и вернуть долгожданное жилье почти 10 тыс. человек. Часть из этих домов достроят инвесторы, сами застройщики, либо специально созданная для этих целей региональная строительная компания. По оставшимся домам дольщики получат выплаты. На этом мы поставим точку в проблеме обманутых дольщиков», — сказал губернатор.

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