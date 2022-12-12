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Председателя ЖСК осудили за хищение почти 189 млн рублей дольщиков в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/predsedatelya-zhsk-osudili-za-hishhenie-pochti-189-mln-rublej-dolshhikov-v-krasnodare
Председателя ЖСК осудили за хищение почти 189 млн рублей дольщиков в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел уголовное дело в отношении председателя ЖСК «Школьный» и двух его знакомых. Их обвиняли в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год председатель жилищно-строительного кооператива под предлогом возведения многоквартирного дома в поселке Краснодарском собрал с 349 пайщиков 188 млн 912 тыс. 414,56 рублей и не завершил строительство в установленный срок. Председатель также привлек к незаконной деятельности двух сообщников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

К моменту принятия судебного решения обвиняемые практически достроили две из трех очередей дома и передали квартиры пайщикам. Собственники, которые захотели остаться членами ЖСК, оформили допсоглашения и были переведены в следующие литеры.

Суд рассмотрел материалы дела и признал подсудимых виновными. Председателю назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, его сообщникам — 3 года условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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