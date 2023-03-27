За 2022 год в экономику Краснодарского края привлекли рекордный объем инвестиций

По этому показателю за прошедший год Кубань заняла восьмое место в стране.

По словам замглавы края Александра Руппеля, в течение прошлого года приходилось несколько раз изменять прогнозы, перестраивать парадигму работы, чтобы достичь показателя в 600 млрд рублей инвестиций. При этом по итогам удалось привлечь 690 млрд рублей, что стало самым высоким значением со времен олимпийского строительства.

«Сейчас в крае одновременно реализуют 483 крупных инвестпроекта на общую сумму более 2,6 трлн рублей. Благодаря чему мы сможем создать еще 83 тыс. рабочих мест», — отметил вице-губернатор.

Так, за минувший год в регионе воплотили в жизнь более 100 крупных инвестпроектов на общую сумму свыше 90 млрд рублей. Это позволило создать 3,5 тыс. новых рабочих мест. Наибольший объем инвестиций был направлен в такие отрасли, как транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, сельское хозяйство и санаторно-курортный комплекс.

Чтобы сохранять темпы роста инвестиционной активности, в крае продолжают совершенствовать меры господдержки. К примеру, в прошедшем году инвесторы получили 34 площадки для реализации проектов. Земельные участки передали под строительство мультитемпературного распределительного центра в Красноармейском районе, производственно-складского комплекса в Брюховецком районе, для комплексного развития территории в Новороссийске и других целей.

«В общей сложности сейчас Краснодарский край предлагает более 120 мер поддержки, причем все они сформированы исходя из потребностей бизнеса», — сообщил Руппель.

Кроме того, Кубань вошла в число семи пилотных регионов страны, которые присоединились к проекту «Сквозной инвестиционный поток». В планах у властей вдвое увеличить скорость реализации инвестпроектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского кая.

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