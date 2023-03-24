Геленджик привлек 6,4 млрд рублей по госпрограммам в 2022 году

Итоги подвели на расширенной коллегии министерств экономики и финансов Краснодарского края в городе-курорте. В ней приняли участие первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась, вице-губернатор Александр Руппель, а также главы профильных министерств.

«В рамках 13 госпрограмм Геленджик привлек 6,4 млрд рублей. Из них 5,1 млрд рублей — на условиях софинансирования», — сообщил Игорь Галась.

Он отметил, что муниципалитеты Краснодарского края принимают активное участие в государственных программах.

В свою очередь Александр Руппель сообщил, что региону удалось достичь хороших результатов в экономике по итогам 2022 года благодаря участию в пилотных федеральных проектах. По его словам, инвестиции остаются главным драйвером развития экономики. В прошлом году в регион инвестировали около 690 млрд рублей при изначальном плане в 600 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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