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В 2022 году ВРП Краснодарского края вырос на 100,5%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2022-godu-vrp-krasnodarskogo-kraya-vyros-na-100-5
В 2022 году ВРП Краснодарского края вырос на 100,5%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Он поздравил кубанских экономистов с профессиональным праздником, который отмечают в последнее воскресенье февраля.

«В условиях санкционного давления и вызовов мы должны действовать на опережение, принимать решения, которые позволят укрепить экономический потенциал края. Сейчас работа экономиста востребована и важна во всех отраслях: в органах власти, в науке, бизнесе и на предприятиях», — сказал Галась.

Вице-губернатор добавил, что от качества работы экономистов зависит реализация социально-экономических и многих других проектов в регионе.

По итогам прошедшего года валовый региональный продукт в Краснодарском крае увеличился на 100,5%. В номинальном выражении рост ВРП Кубани составил 3,5 трлн рублей. Это на 300 млрд рублей выше задачи, поставленной в начале 2022 года. В консолидированный бюджет региона в прошлом году поступило 414 млрд рублей доходов.

Благодаря развитию экономики Кубани в прошлом году удалось на 500 млрд рублей увеличить расходы регионального бюджета в 2023 году. Из них 145,5 млрд рублей направят на создание инженерной и социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2022 году объем кредитования экономики и населения Кубани составил 2,35 трлн рублей. В сравнении с 2021 годом, темп роста составил 7%, сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

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