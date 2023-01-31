За 2022 год центр «Мой бизнес» Кубани оказал свыше 23 тыс. услуг

Центр реализует меры господдержки на Кубани с 2019 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За прошлый год в Центр обратились около 11 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, свыше 1,1 тыс. самозанятых и более 2,2 тыс. физлиц.

По словам исполнительного директора краевого Фонда развития бизнеса Елены Пистуновой, наиболее популярными услугами были консультации по началу ведения собственного дела. Они включали в себя составление бизнес-плана и услуги по разработке фирменного стиля.

За прошедший год Центр организовал свыше 10 крупных образовательных проектов. В них приняли участие свыше 5 тыс. человек. Также Центр организовал участие представителей бизнеса в международных выставках «Петерфуд-2022» и «WorldFood Moscow».

Кроме того, на базе Центра работают инжиниринговый центр и центр прототипирования.

Инжиниринговый центр помогает субъектам МСП, работающим в области промышленного и сельскохозяйственного производства, а также производства инновационной продукции на условиях софинансирования до 80% стоимости услуг. В прошлом году поддержку на льготных условиях получили свыше 60 субъектов.

Центр прототипирования имеет собственный парк оборудования для реверс-инжиниринга, 3D-печати и мелкосерийного литья изделий из пластика. За прошлый год за поддержкой обратились свыше 40 субъектов МСП. Для них изготовили более 260 прототипов и изделий.

Подробную информацию об услугах центра можно получить по номеру 8 (800) 707-07-11 или на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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