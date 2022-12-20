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За 2022 год выявили и опровергли свыше 45 фейков в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-2022-god-god-vyyavili-i-oprovergli-svyshe-45-fejkov-v-krasnodarskom-krae
За 2022 год выявили и опровергли свыше 45 фейков в Краснодарском крае
Фото pexels.com

Об этом сообщили на пресс-конференции «Итоги работы по противодействию фейковой информации», которая прошла в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

В пресс-конференции приняли участие генеральный директор АНО «Диалог Регионы», компании-основателя фактчекинговой платформы «Лапша медиа» Владимир Табак, а также представители органов власти, крупных информационных площадок, глав субъектов РФ.

В текущем году количество фейков, распространяемых в РФ, превысило 3,7 тыс. Отмечается, что в сравнении с прошлым годом, объем фейковой информации увеличился в шесть раз.

«Основная тематика фейков в Краснодарском крае — специальная военная операция и события вокруг нее. В том числе это касается частичной мобилизации. Всего за 2022 год в крае было выявлено и опровергнуто более 45 уникальных фейков. Количество фейк-публикаций в СМИ и соцмедиа за год составило 14 тыс. сообщений с общим охватом более 25 млн пользователей», — сказал аналитик ЦУР Краснодарского края Сергей Звягинцев.

Для противодействия распространению недостоверной информации подписали Меморандум о борьбе с фейками. Документ закрепляет маркировку потенциально недостоверного контента фактчекерами, представителями СМИ и информационных площадок.

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