За 2022 год «черные» лесорубы вырубили 5,5 тыс. кубометров древесины на Кубани

Губернатор Краснодарского края 9 марта провел заседание межведомственной комиссии, на которой обсудили борьбу с «черными» лесорубами.

В мероприятии участвовали первый зампрокурора Кубани Павел Гвоздев, начальник ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Андреев, вице-губернаторы, представители ЗСК, главы профильных министерств и ведомств.

«Черные» лесорубы думают только о личной выгоде и в погоне за наживой уничтожают ценные породы деревьев. В прошлом году они вырубили 5,5 тыс. куб. м древесины. Но срубить недостаточно, лес нужно еще увезти и продать. Невозможно не заметить, как вывозят такое количество. Мы должны прервать эту бесконтрольную цепочку и парализовать их работу. Для этого важно преградить путь, выставлять казачьи кордоны. Пока есть спрос и способ, как его удовлетворить, незаконная вырубка будет продолжаться. И мы обязаны жестко пресекать ее еще на стадии вывоза», — сказал Кондратьев.

Особое внимание Кондратьев обратил на ситуацию в Туапсинском районе. Там только в Пшишском лесничестве объемы рубки выросли в 50 раз. Губернатор подчеркнул, что браконьеры не должны чувствовать себя безнаказанными. Он поручил вице-губернатору Роману Лузинову выстроить межведомственное взаимодействие и в течение недели разработать алгоритм предотвращения незаконной рубки.

Глава ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Андреев отметил, что вопрос имеет большое значение для Кубани и решать его надо незамедлительно.

«Заниматься выявлением незаконных рубок сотрудники полиции будут с удвоенной силой, как и пресекать неправомерную деятельность должностных лиц. Будем проверять цеха, пилорамы крупных предприятий. Надеюсь на обмен информацией. Навести порядок сможем только вместе», — цитирует Андреева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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