В Новороссийске на территории заказника незаконно вырубили деревья на 300 тыс. рублей
Происшествия
13.02.2023 12:19
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и установила факт незаконной вырубки леса на особо охраняемой природной территории.
Во время проверки установили, что неизвестные вырубили деревья в заказнике «Абраусский». Сумма ущерба превысила 300 тыс. рублей.
По материалам проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, в полиции Новороссийска возбудили уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений. Ход и результаты расследования уголовного дела природоохранная прокуратура взяла под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также: мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском. Местные жители заметили в январе, что на пересечении улиц Кирилла Россинского и Сорока рубят деревья, и сообщили об этом властям.
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