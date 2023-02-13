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В Новороссийске на территории заказника незаконно вырубили деревья на 300 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-na-territorii-zakaznika-nezakonno-vyrubili-derevya-na-300-tys-rublej
В Новороссийске на территории заказника незаконно вырубили деревья на 300 тыс. рублей
Фото hagenstaadt, pixabay.com

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и установила факт незаконной вырубки леса на особо охраняемой природной территории.

Во время проверки установили, что неизвестные вырубили деревья в заказнике «Абраусский». Сумма ущерба превысила 300 тыс. рублей.

По материалам проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, в полиции Новороссийска возбудили уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений. Ход и результаты расследования уголовного дела природоохранная прокуратура взяла под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском. Местные жители заметили в январе, что на пересечении улиц Кирилла Россинского и Сорока рубят деревья, и сообщили об этом властям.

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