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Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-ostanovila-nezakonnuyu-vyrubku-derevev-v-poselke-krasnodarskom
Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Местные жители заметили в январе, что на пересечении улиц Кирилла Россинского и Сорока рубят деревья, и сообщили об этом властям.

Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара отреагировали на жалобу и проверили законность вырубки вместе с полицейскими. Всего на этом участке вырубили 12 деревьев, что вдвое больше числа аварийных. Материалы незаконной вырубки деревьев зафиксировали и передали полиции для привлечения нарушителей к законной ответственности.

Известно, что участок, на котором срубили деревья, находится в частной собственности. В декабре прошедшего года его владелец обратился в мэрию за порубочным листом. Ему выдали документ на вырубку 6 аварийных деревьев и формовочной обрезке еще 22, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в рамках акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» жителям раздали около 8 тыс. саженцев ивы, клена, катальпы, липы, гибискуса, бересклета, бирючины, дерна белого.

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