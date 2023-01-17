Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском

Местные жители заметили в январе, что на пересечении улиц Кирилла Россинского и Сорока рубят деревья, и сообщили об этом властям.

Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара отреагировали на жалобу и проверили законность вырубки вместе с полицейскими. Всего на этом участке вырубили 12 деревьев, что вдвое больше числа аварийных. Материалы незаконной вырубки деревьев зафиксировали и передали полиции для привлечения нарушителей к законной ответственности.

Известно, что участок, на котором срубили деревья, находится в частной собственности. В декабре прошедшего года его владелец обратился в мэрию за порубочным листом. Ему выдали документ на вырубку 6 аварийных деревьев и формовочной обрезке еще 22, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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