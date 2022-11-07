В рамках акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» жителям раздали около 8 тыс. саженцев
На планерке в мэрии столицы Кубани 7 ноября обсудили уход за деревьями и кустарниками, высаженными в рамках осеннего этапа акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев».
По данным департамента городского хозяйства и ТЭК, в рамках осеннего этапа акции уже раздали около 8 тыс. саженцев ивы, клена, катальпы, липы, гибискуса, бересклета, бирючины, дерна белого.
И. о. главы Краснодара Максим Слюсарев отметил, что важно не только раздавать саженцы, но и следить за тем, чтобы их высадили и ухаживали за ними.
«По факту в этом году будет выдано 25 тыс. саженцев — достаточно большая цифра. Важно не просто эти саженцы раздать, но и проконтролировать, как и где высажены эти деревья и кустарники, организованы ли уходные работы. Краснодар — южный жаркий город, поэтому это действительно важно», — сказал Максим Слюсарев.
Вместе с саженцами жителям Краснодара выдают инструкцию по уходу за деревьями. Акцию в краевом центре проводят четвертый год подряд. За все время раздали 65 тыс. саженцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», осенний этап акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» стартовал 27 октября.
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