В Краснодаре стартует осенний этап акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев»

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Днем 27 октября более 8 тыс. саженцев передадут администрациям внутригородских округов, депутатам гордумы, общественным организациям и управляющим компаниям.

В числе саженцев 7 тыс. деревьев и 1,2 тыс. кустарников — это ивы, клен, гибискус и другие породы деревьев и кустарников. Саженцы днем раздадут местным жителям для посадки.

Вместе с посадочным материалом горожанам выдают инструкцию по высадке и дальнейшему уходу за саженцами. Еще одна раздача деревьев и кустарников пройдет в ноябре. Всего к концу года в Краснодаре высадят более 25 тыс. саженцев деревьев и кустарников.

Экологическая акция проходит в краевом центре четвертый год подряд. За это врем жителям раздали более 65 тыс. саженцев. Получить консультацию об участии в акции можно в МКУ «Центр озеленения и экологии» по телефону 8 (861) 262-12-62, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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