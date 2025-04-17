За 10 лет доля жителей Кубани, занимающихся спортом, выросла до 70%

Больше половины жителей Кубани регулярно занимаются спортом. За 10 лет доля граждан, занимающихся спортом, выросла до почти 70% — это 3,5 млн человек. Жителям региона доступно более 13 тыс. спортивных сооружений.

Бассейн длиной в 33 м и глубиной до 6 м идеально подходит для тренировок по синхронному плаванию и прыжкам с вышки. Это лишь одна из четырех чаш, которые есть во Дворце водных видов спорта Краснодара.

«Это бассейн, на котором проходят соревнования. Построен по олимпийскому стандарту: 10 дорожек, глубина — 220 см. Но у него есть своя особенность, которая делает его уникальным для нашего края», — сообщил корреспондент телеканала «Кубань 24» Майкл Шнырев.

«Эта платформа имеет ширину 2 м. Мы можем разделить ее на две части по 25 м, а можно оставить на 50 м для проведения соревнований. Кроме того, здесь еще можно проводить соревнования по водному поло», — рассказал заместитель руководителя «Города спорта» Александр Семененко.

Дворец открыли в 2022 году по федеральной программе «Спорт — норма жизни», входящий в нацпроект «Демография». В комплексе тренируются почти 1,5 тыс. спортсменов, здесь учат практически всем водным видам спорта: от синхронного до плавания в ластах и пятиборья. Возможность стать профессиональными пловцами есть у всех желающих.

«Тут абсолютно все: начиная от маленьких детей, заканчивая спортсменами высшего мастерства. Если вы хотите поплавать, то здесь работает инструктор, вы спокойно приходите, покупаете абонемент, инструктор работает с вами здесь в бассейне», — отметил и. о. директора «Спортивной школы олимпийского резерва Дворец водных видов спорта» Сергей Потанин.

В 2023 году масштабную реконструкцию прошел физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо». На капитальный ремонт выделили почти 3 млрд рублей.

«Очень удобно как утром, так и вечером приезжать сюда и заниматься как профессионалам, так и любителям. Сюда можно утром прийти перед работой и бесплатно совершенно побегать», — поделился первый заместитель генерального директора по вопросам спортивных и физкультурных мероприятий стадиона «Динамо» Степан Комаров.

За последнее десятилетие в Краснодарском крае активно развивается спортивная инфраструктура. В регионе построили 276 спорткомплексов: центры самбо, ГТО площадки, бассейны, спортзалы, универсальные спорткомплексы.

В Армавире открыли школу самбо и дзюдо, а для футболистов капитально отремонтировали стадион клуба ФК «Армавир». В Славянске-на-Кубани в 2022 году открыли новый центр единоборств, в котором проходят тренировки по греко-римской борьбе, самбо и тхэквондо.

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