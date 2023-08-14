За 10 дней на пляжах Туапсинского района утонули семь человек

Печальную статистику за последние дни привели в местной службе скорой помощи. Медики почти каждый день выезжают по вызовам на пляжи из-за случаев утопления.

«За 10 дней для семи отдыхающих купание в море оказалось с летальным исходом. Тонут в основном гости побережья. Самой старшей из погибших — 83 года», — рассказал главврач туапсинской скорой помощи Эмиль Гараев.

Он добавил, что часть утонувших медикам удается реанимировать, но, к сожалению, их меньше, чем погибших, пишет газета «Туапсинские вести».

По данным краевого ГУ МЧС, на водных объектах региона складывается неблагоприятная ситуация. Люди продолжают купаться в потенциально опасных местах. Они предпочитают не замечать береговые запрещающие знаки и аншлаги, информирующие об опасности

Жителям и гостям Кубани рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности во время отдыха у водоемов. Оптимальней всего купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева, в ясную и безветренную погоду. Температура воды должна быть более +15 °С. При неважном самочувствии в воду лучше не заходить.

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