Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Южный внутригородской район Новороссийска отметил день рождения

Культура
07.09.2022 13:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/yuzhnyj-vnutrigorodskoj-rajon-novorossijska-otmetil-den-rozhdeniya
Южный внутригородской район Новороссийска отметил день рождения

Яркая праздничная программа собрала большое количество зрителей. Артисты представили местным жителям в буквальном смысле огненное шоу.

Трюки демонстрировали на ходулях и джамперах. Сверкающее зрелище завершилось громким красочным салютом.

Читайте также: в Новороссийске стартовала всероссийская акция «Вахта памяти».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ
  2. В Крымском районе полиция начала проверку видеозаписи, на которой подросток бьет женщину
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Латвия, Эстония и Литва договорились ограничить въезд жителям России
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях