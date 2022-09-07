Южный внутригородской район Новороссийска отметил день рождения
Культура
07.09.2022 13:56
Яркая праздничная программа собрала большое количество зрителей. Артисты представили местным жителям в буквальном смысле огненное шоу.
Трюки демонстрировали на ходулях и джамперах. Сверкающее зрелище завершилось громким красочным салютом.
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