В Новороссийске стартовала всероссийская акция «Вахта памяти»

Видео канала «Кубань 24»

Ее организовали судебные приставы. Участники со всей страны более 10 дней будут искать останки погибших солдат Великой Отечественной войны в районе гор Колдун и Сахарная голова.

Затем останки погибших защитников Отечества перезахоронят, а к мемориалу «Огонь вечной славы» возложат цветы.

«Вахту памяти» судебные приставы устраивают с 2010 года. За это время тысячи советских воинов обрели покой в братских могилах.

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