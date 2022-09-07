В Новороссийске стартовала всероссийская акция «Вахта памяти»
Общество
07.09.2022 10:47
Ее организовали судебные приставы. Участники со всей страны более 10 дней будут искать останки погибших солдат Великой Отечественной войны в районе гор Колдун и Сахарная голова.
Затем останки погибших защитников Отечества перезахоронят, а к мемориалу «Огонь вечной славы» возложат цветы.
«Вахту памяти» судебные приставы устраивают с 2010 года. За это время тысячи советских воинов обрели покой в братских могилах.
Читайте также: в Лабинске открыли памятник павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны.
Популярные новости
- ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России
- В России разработали вакцину против оспы обезьян
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?