В Лабинске открыли памятник павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны
Общество
05.09.2022 13:07
Мемориал появился во дворе школы № 4. Дети этого учебного заведения постоянно участвуют в различных патриотических акциях.
Также местные школьники привезли землю из разных городов-героев и городов воинской славы — Москвы, Тулы, Бреста, Смоленска и Владикавказа. Дети сделали капсулы времени и положили их в мемориал.
Также в память о погибших бойцах прошла минута молчания, после которой школьники возложили цветы.
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