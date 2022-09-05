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В Лабинске открыли памятник павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны

Общество
05.09.2022 13:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-otkryli-pamyatnik-pavshim-za-rodinu-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny
Видео канала «Кубань 24»

Мемориал появился во дворе школы № 4. Дети этого учебного заведения постоянно участвуют в различных патриотических акциях.

Также местные школьники привезли землю из разных городов-героев и городов воинской славы — Москвы, Тулы, Бреста, Смоленска и Владикавказа. Дети сделали капсулы времени и положили их в мемориал.

Также в память о погибших бойцах прошла минута молчания, после которой школьники возложили цветы.

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