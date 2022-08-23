В Краснодаре провели митинг памяти «Преступлениям фашизма нет срока давности»

Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие провели 23 августа в Чистяковской роще у мемориала жертвам фашистского террора.

В этом году акция посвящена 80-летию событий, связанных с началом фашистского террора в отношении мирных жителей в период оккупации Краснодарского края и Адыгеи немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Всего в крае фашистами были уничтожены 61 тыс. 540 человек — в основном женщин, стариков и детей. Более 58 тыс. жертв не опознали. Около 30 тыс. молодых людей отправили на каторжные работы в Германию, где многие погибли от изнурительного труда, произвола и насилия. В Краснодаре от рук фашистов погибли более 13 тыс. жителей. Их расстреливали, мучили в душегубках, отправляли на тяжелые работы.

По невинно убитым мирным жителям священник храма святого преподобного Сергия Радонежского иерей Иоанн Усачев отслужил литию. С траурным словом от мусульман Адыгеи выступил эфенди Барич Беджаше. В завершение мероприятия наградили ветеранов и возложили цветы к мемориалу.

Акции дали старт Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Краснодарскому краю совместно с Советами ветеранов силовых ведомств и спецслужб Краснодарского края.

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