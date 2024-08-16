Южное ГУ ЦБ РФ: информация о выплате пенсий только в цифровых рублях ― фейк

В Южном ГУ Банка России опровергли информацию о выплатах пенсий в цифровых рублях.

Якобы для отказа от начислений таким способом нужно написать заявление.

«Эта информация не соответствует действительности и никакие отказы писать не нужно. Сейчас продолжается пилотное тестирование цифровых рублей, доступ к ним есть у очень узкого круга людей. Число участников хоть и вырастет, но будет по-прежнему ограниченным, пенсионеры в круг тестирующих не входят. Банк России планирует массовое внедрение цифровых рублей не ранее второй половины 2025 года. И что важно подчеркнуть: люди сами будут решать, пользоваться ими или нет ― это будет их добровольное решение», ― отметил первый заместитель начальника Южного ГУ Банка России Валентин Тюменцев.

Читайте также: в Госдуме предложили доплачивать пенсионерам со стажем не менее 30 лет.