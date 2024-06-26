В Госдуме предложили доплачивать пенсионерам со стажем не менее 30 лет

Речь идет о новом механизме социальной доплаты к страховой пенсии по старости.

Цель нового законопроекта — увеличения материального обеспечения пенсионеров, имеющих стаж работы не менее 30 лет. Если закон примут, то доплачивать к пенсии по старости будут до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Реализовать эту инициативу парламентарии хотят за счет средств федерального бюджета.

Депутаты уточнили, что пенсионеры, которые имеют право одновременно на получение социальной доплаты к пенсии и социальной доплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренной новым законопроектом, должны выбрать лишь одну из них.

Таким образом общая выплата пенсии по старости должна составить чуть более 26 тыс. рублей. В этом году величина прожиточного минимума пенсионера по стране — 13 тыс. 290 рублей, сообщает RT.

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