В Минздраве не поддержали идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет

По данным МВД России, 7 из 10 аварий происходят по вине пожилых водителей. С возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дорогах.

В станице Динской утром 19 июня автомобиль протаранил аптеку. Авария произошла на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской. За рулем иномарки был 75-летний мужчина. Он не справился с управлением, и машина вылетела на тротуар, разбила витрину и оказался в торговом зале. На место оперативно приехали сотрудники ДПС. Сейчас проводится проверка.

Предполагаемый виновник аварии и сотрудники аптеки давать интервью «Кубань 24» отказались. Но работники магазинов напротив рассказали, что в ДТП пострадала женщина — покупательница аптеки. Ее госпитализировали.

Чтобы аварий по вине пенсионеров стало меньше, движение «Ветераны России» предложили ввести возрастные ограничения для водителей старше 70 лет. Однако инициативу в Минздраве РФ отклонили.

«Предложение не выглядит проработанным. Человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения. Оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия. Все требования четко регламентированы», — отмечает помощник Министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Пока неизвестно мнение МВД России по поводу идеи ввести возрастные ограничения. Именно это ведомство решает, по каким правилам выдавать водительские права.