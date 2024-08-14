Южно-Уральский циклон 14 августа дотянется до Кубани и принесет грозовые дожди

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Краснодарском крае 14 августа будет определять тыловая частью далекого циклона с центром над Южным Уралом.

Циклон развернет воздушные потоки над Кубанью, вместе с ними придут грозовые дожди и холодные воздушные массы. Температура воздуха а крае днем составит +28…+30°С. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В четверг на Кубани осадков не ожидается, температура воздуха составит +29…+31°С, сообщает Михаил Леус в своем Telegram.

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