Южно-Уральский циклон 14 августа дотянется до Кубани и принесет грозовые дожди
Общество
14.08.2024 10:08
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Краснодарском крае 14 августа будет определять тыловая частью далекого циклона с центром над Южным Уралом.
Циклон развернет воздушные потоки над Кубанью, вместе с ними придут грозовые дожди и холодные воздушные массы. Температура воздуха а крае днем составит +28…+30°С. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
В четверг на Кубани осадков не ожидается, температура воздуха составит +29…+31°С, сообщает Михаил Леус в своем Telegram.
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