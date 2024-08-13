Ливни с грозой и шквалистым ветром ожидаются 14 августа в Краснодарском крае

МЧС объявило штормовое предупреждение о надвигающейся на Кубань непогоде в среду.

Как сообщили синоптики, в крае в течение суток 14 августа прогнозируются ливни, местами возможны гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.

Также на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.

Жителей и гостей региона призвали на время непогоды быть внимательней и соблюдать все необходимые меры безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефонам: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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