Ливни с грозой и шквалистым ветром ожидаются 14 августа в Краснодарском крае
Общество
13.08.2024 10:54
МЧС объявило штормовое предупреждение о надвигающейся на Кубань непогоде в среду.
Как сообщили синоптики, в крае в течение суток 14 августа прогнозируются ливни, местами возможны гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.
Также на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.
Жителей и гостей региона призвали на время непогоды быть внимательней и соблюдать все необходимые меры безопасности.
В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефонам: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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