«Южная рисовая компания» оптимизирует производство по нацпроекту

Крупный производитель риса из станицы Холмской увеличивает производительность труда в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

«Южная рисовая компания» тиражирует успешный опыт, полученный благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда». Предприятие масштабирует успешные практики, полученные в пилотных потоках, а затем внедряет их на всех уровнях управления.

«Компании получают возможность добиваться улучшений буквально на каждом этапе производственного цикла, минимизируя издержки и повышая качество конечного продукта», — рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

На этапе тиражирования специалисты предприятия оптимизируют работу склада. Уже провели анализ существующих процессов, выявили ключевые потери и разработали меры по их устранению.

Ключевую роль в реализации проекта играют инструменты бережливого производства, включая стандартизацию и картирование рабочих мест, а также внедрение системы 5С.

Оптимазация рабочих процессов позволяет сократить время выполнения складских операций и снизить количество ошибок, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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