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«Южная» группировка войск обкатывает новые танки Т-80 в зоне СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/yuzhnaya-gruppirovka-vojsk-obkatyvaet-novye-tanki-t-80-v-zone-svo
«Южная» группировка войск обкатывает новые танки Т-80 в зоне СВО
Видео канала «Кубань 24»

Минобороны РФ показало на своей странице в соцсетях кадры тренировок экипажей на новых модернизированных танках Т-80БВМ в зоне СВО.

В свое время Т-80 прозвали «летающим танком», так как он с легкостью «прыгает» на расстояние до 14 метров и развивает скорость до 80 км/ч. Боевую машину обновили, благодаря чего у нее повысились основные боевые качества: огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость.

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