Предприятие Кубани увеличило выпуск арахиса на 12% благодаря нацпроекту

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев 14 августа посетил одну из производственных площадок «Орехпром», которая находится в станице Марьянской Красноармейского района.

Сейчас Краснодарский край выпускает порядка 30% всех орехов в России, а «Орехпром» — крупнейший игрок этого рынка, отметил Юртаев.

«Несмотря на то, что мы досрочно завершили реализацию нацпроекта «Производительность труда», эта компания, как и ряд других, получила адресную поддержку экспертов сверх плана. Участие предприятия в национальном проекте позволило увеличить выпуск арахиса на 12%», — сказал Юртаев.

Кроме того, в рамках национального проекта сотрудники предприятия прошли дополнительную подготовку на базе регионального Центра компетенций. Все эти факторы позволили за полгода увеличить выручку на 7%.

«Когда к нам поступило предложение поучаствовать в нацпроекте, мы сразу согласились и ни разу не пожалели. За полгода участия мы достигли 12% производительности, и это только начало. Будем еще 2,5 года участвовать», — рассказал директор по производству «Орехпром» Руслан Тхагапсо.

Кроме арахиса на предприятии перерабатывают другие орехи — пекан, макадамия, миндаль, а также сухофрукты и семечки. «Орехпром» — это единственная в России фабрика с полным циклом переработки орехов. Имеет собственные сады и выращивает фундук на площади более 300 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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