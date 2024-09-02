Юртаев посетил торжественную линейку ко Дню знаний в Успенском районе

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев и глава Успенского района Геннадий Бахилин 2 сентября посетили школу № 15 в селе Коноково и поздравили учеников и педагогов с началом нового учебного года.

В новом учебном году первый звонок в школе № 15 прозвенел для 280 воспитанников. За парты сели около 30 первоклассников.

«За последние пять лет ваша школа значительно преобразилась. Провели ремонт, закупили новое оборудование, и продолжим создавать комфортные условия для учебы и развития», — сказал Юртаев.

Министр экономики региона добавил, что сегодня знания стоят на первом месте и становятся основой для будущего. По его словам, успеха в своих начинаниях сможет добиться тот, кто хорошо учится, развивается и адаптируется к новым реалиям жизни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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