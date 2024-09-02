Галась поздравил учащихся новой школы на севере Краснодара с Днем знаний

Первый заместитель губернатора Кубани Игорь Галась посетил торжественную линейку в честь Дня знаний в филиале школы № 102 в микрорайоне Любимово.

«Первый звонок в вашей школе — это символ нового начала, светлых перспектив и огромных возможностей. Впереди долгий и увлекательный путь, который вы будете проходить в уютных стенах. Именно для вас мы строим школы, приобретаем оборудование и создаем все условия для комфортного развития», — заявил Галась.

Вице-губернатор отметил, что в регионе с 2015 года построили 94 школы, 9 из которых открыли свои двери в новом учебном году. Строительство еще 12 завершат в этом году. Он пожелал школьникам успехов в учебе, а также отличных отметок, творческих побед, настойчивости и упорства.

Вместе с директором заместитель губернатора осмотрел школу, посетил здание с учебными кабинетами для младших и старших классов и актовый зал, а также пообщался с педагогами.

Филиал школы № 102 построили в этом году на площади 3,2 га. Здание рассчитано на 1 тыс. 550 человек в смену. В этом году за парты там сядут более 2,5 тыс. детей, 470 из которых — первоклассники. Для школьников оснастили кабинеты информатики, химии физики, русского языка, кубановедения и кабинеты православной культуры, а также помещения для обучения швейному делу, кулинарии и техническому труду. Кроме того, в школе будет работать театральная студия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Еще одно образовательное учреждение появилось на улице Байбакова. Школа № 103 рассчитана на 1,5 тыс. мест.

«Всем первоклассникам успехов в учебе. Всех учеников старших классов также поздравляю, вам повезло учиться в одной из самых современных школ России и Краснодарского края», — отмечает замгубернатора Краснодарского края Александр Топалов.

Линейка прошла и в школе № 104. Теперь здесь смогут получать знания тысячи мальчиков и девочек.

«Занять свои парты первоклассники смогут уже сегодня, но в начале традиция, которая уже стала ежегодной, старшеклассник проносит на руках первоклассницу, которая звенит в звонок», — сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Линейки были масштабными не во всех районах края. В станице Отважной Лабинского района ряды учеников пополнил только один первоклассник. Торжества проходили и в 16 школах Геленджика. Там за парты сели 16 тыс. учеников, почти 1,5 тыс. из них — первоклассники. С песнями и танцами отметили праздник дети в отремонтированной школе Темрюкского района. В Новопокровском и Славянском районах линейка была еще и полезной. Сотрудники ГАИ рассказали школьникам о правилах поведения на дорогах.

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