Вице-губернатор Пергун поучаствовал в открытии корпуса школы в Горячем Ключе

Новый корпус школы № 4 построили в рамках национального проекта «Образование». Здание рассчитано на 425 мест.

Замгубернатора Кубани Евгений Пергун поздравил с Днем знаний педагогов, учащихся и их родителей. По его словам, образование очень важно для будущего каждого ребенка.

«Сегодня в Краснодарском крае есть все возможности, чтобы дети получали качественные знания в современных и комфортных условиях. Это приоритетное направление в работе региональных властей», — сказал Пергун.

В новом корпусе открыли учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, пищеблок с обеденным залом, медицинские помещения, а также спортивный, тренажерный и актовый залы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в День знаний в Краснодарском крае открылись 9 новых школ.