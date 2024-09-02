В День знаний в Краснодарском крае открылись 9 новых школ

Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В одну из них — в поселке Знаменском — приехал на линейку, чтобы поздравить ребят. Здесь будут обучаться 1,1 тыс. мальчишек и девчонок», — написал глава Кубани.

Он также поделился, что всего с 2015 года в крае построили 94 современных учебных учреждения, которые позволяют детям развивать свои таланты и способности.

«Ученики, которые сегодня стоят на этой линейке, — наше будущее. И мы должны вкладывать в него, делать все, чтобы наши дети выросли здоровыми и успешными», — отметил Кондратьев.

Губернатор также поздравил учителей, школьников и их родителей с началом нового учебного года и пожелал всем успехов.

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