Более 200 тыс. учеников пришли на первый звонок в школы в Краснодаре

Первый звонок прозвенел 2 сентября для 207 тыс. детей в школах краевой столицы.

Об этом рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он отметил, что 207 тыс. человек — «это больше населения многих городов».

Глава города посетил торжественную линейку в открывшейся школе на проспекте Константина Образцова. Новая школа приняла уже 915 школьников. Наумов рассказал, что в новое здание многие учащиеся перешли целыми классами.

«На первый урок заглянул в казачий класс. Воспитанники ввели традицию: теперь все гости оставляют им послания на бумаге. Обязательно под роспись. Пожелал ребятам расти сильными и любить место, которое дает им знания. Только так можно учиться на «5» и достигать высот. С праздником, дети, родители и учителя!», — написал Наумов в Telegram.

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