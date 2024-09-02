Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с началом нового учебного года

Поздравление губернатор Краснодарского края опубликовал в своем Telegram-канале.

«Школьников, студентов, учителей и родителей поздравляю с началом нового учебного года! Сегодня наши мальчишки и девчонки возвращаются за свои парты. Впервые школьный звонок прозвенит для 76 тыс. наших первоклассников. Уверен, у всех ребят впереди яркая и насыщенная пора новых открытий», — написал глава региона.

Он также пожелал всем школьникам настойчивости и упорства в учебе, успеха и отличных оценок. И напомнил, что у них все обязательно получится, главное — чтобы они в себя верили.

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